В Питере задержали участника протестов из Молодечно

По версии следствия, 19 июня парень участвовал в стычках с милицией. Кадр МВД РБ.

Полицейские задержали в Петербурге 41-летнего гражданина Беларуси, находящего в межгосударственном розыске, сообщает российский портал 78.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По данным издания, подозреваемый был задержан в ночь на 17 марта на окраине города в районе Металлострой. Сообщается, что мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти на родине — 19 июня прошлого года в городе Молодечно он оказал сопротивление сотрудникам ОМОНа. Тогда мужчину задержали. Было возбуждено уголовное дело, задержанного заключили под стражу, однако ему удалось сбежать и скрыться.

Информацию о задержании также подтверждает и Interfax.by. А позже ее подтвердило МВД Беларуси:

- Оперативники нашли 41-летнего жителя Молодечненского района в Санкт-Петербурге. Туда он уехал летом прошлого года, чтобы скрыться от правоохранительных органов Беларуси после группового нападения на сотрудников ОМОН. Чтобы запутать следы, мужчина распространил информацию, что отправляется в Евросоюз, - сообщило ведомство.

Напомним, 19 июня в Молодечно и других городах Беларуси прошли пикеты солидарности в поддержку альтернативных претендентов на президентский пост, десятки протестующих были задержаны. Сообщалось, что в Молодечно горожане пытались отбивать задержанных и вступали в потасовки с милиционерами. На них завели уголовные дела о сопротивлении милиции с применением насилия, несколько человек получили реальные сроки по этим делам.

В сентябре прошлого года в Молодечно прошел судебный процесс над двумя горожанами, которые участвовали в акции протеста 19 июня, на которой один из омоновцев достал пистолет. Ранее сообщалось, что один из подозреваемых по этому делу находится в розыске. Вероятно, сейчас речь идет именно о нем.