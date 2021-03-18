Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 марта 2021 года: снова 9 смертей и 1254 заболевших за сутки.

Так сообщается, что за сутки «ковид» подтвердился еще у 1254 пациентов – это больше, чем в предыдущий день. Общее количество заболевших с начала пандемии, таким образом, составляет уже 306 тысячи 524 человек.

Соответственно растет и количество выздоровевших - за сутки +1319 выписанных пациентов, а за весь период - 297 тысяч 502 пациентов.

За весь период пандемии в Беларуси умерли 2 тысячи 130 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве официальную статистику смертей.

Таким, образом, за прошедшие сутки снова скончались еще 9 человек с подтвержденным коронавирусом.

Что касается выполненных тестов, то их уже более 5,159 миллиона штук, и только за минувшие сутки – 20 653 исследований. Это рекорд за последние 2 месяца.

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