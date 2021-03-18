Необычное явление в деревне Селец: «НЛО выстраивались в ряд по 30 объектов»

Звездное небо полно сюрпризов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Строитель Василий позвонил в «Комсомолку», чтобы сообщить: «В небе над деревней Селец Глусского района Могилевской области рано утром 10 и 11 марта я видел НЛО. Это были светящиеся объекты, которые были похожи на звезды. Но это не звезды. Они словно плыли по горизонтальной линии. Я так насчитал больше 30 НЛО. Они в течение секунды-двух появлялись одна за другой, выстраивались в ряд и уходили за горизонт. На следующий день я завел будильник на тоже время. Встал в 5.30 увидел, как по небу опять проплывают эти объекты. Когда появился последний объект, произошла яркая вспышка. Пытался сфотографировать это явление на телефон, но камера моего телефона слишком слабая».

Может быть, Василий видел падающие звезды или спутники?

«Я знаю, что такое падающие звезды, но они не движутся горизонтально по несколько десятков друг за дружкой. Это не самолеты, и не спутники».

Непонятное ему явление Василий наблюдал два дня, пока небо было ясное.

«Это было удивительное зрелище. Я даже жену позвал, она может подтвердить мои слова. Вот уже неделя прошла, а из головы не выходит, что же это было?! Может быть, наши уфологи смогут ответят на этот вопрос».

Пока уфологи не ответили, мы поискали в интернете были ли подобные случаи в Глусском районе.

Вот что сообщала «Могилевская правда» в сентябре 1989 года:

«Вечер, деревня Катка Глусского района, колхоз «Заря». Два школьника видели маленького человечка, который, не касаясь ногами конька сарая, проплыл над ним. Затем из-за сарая поднялся шар и полетел к звездам».