Белорусский актер Анатолий Кот рассказал о браке с Юлией Высоцкой: «Предложение она сделала мне прямо в гримерке».

Популярный актер Анатолий кот родился в Минске, узнавать его начали после сериала «Солдаты». Юлия Высоцкая – известная российская актриса и телеведущая. Нынешний супруг Юлии — известный режиссер Андрей Кончаловский, с которым она в браке уже 22 года — у пары есть двое детей.

Во времена перестройки Анатолий и Юлия были однокурсниками, поступили в девяностом году вместе в Белорусский театрально-художественный институт. Пожениться пара задумала для того, чтобы Высоцкая смогла получить белорусское гражданство. Брак был фиктивным.

- Тогда это был еще Советский Союз. Потом там Юля взяла «академку», и доучивалась она уже с другим курсом, но, тем не менее, мы дружили. И, короче, так сложились обстоятельства, что уже всё — это разные страны, паспорт у нее российский, Советского Союза уже нет, есть другая страна. В этой стране, где она училась, ее приглашают на работу в лучший театр на тот момент в республике, а взять не могут, потому что она не гражданка Беларуси. А чтобы стать гражданкой Беларуси, ей надо, соответственно, чтобы это быстрее произошло, выйти замуж. Так и произошло, — рассказал Анатолий Кот в телепередаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам актера, все произошло очень спонтанно и без каких-то церемоний, а двигало им лишь желание помочь подруге.

— Смешно было! Помню, мы отыграли спектакль, я, такой, сижу в гримерке — а спектакль был тяжелый, тяжело физически, много движения было. Сижу, мокрый такой, переодеваюсь. Юля приходит в гримерку и говорит: «Толь, ну, это… будь моим мужем». Поржали, пошли и расписались. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Герой сериала «Солдаты» Анатолий КОТ: «Из-за финансового кризиса закрываются проекты. Мне страшно». Белорусский актер Анатолий Кот уехал в Москву почти четыре года назад. На экранах белорусов его стало еще больше, да и в Минске актер появляется достаточно часто

Анатолий КОТ: «Я хоть и Кот, но иногда от одиночества волком вою». Интеллигентного блондина с небесно-голубыми глазами, который может ярко сыграть и безжалостного энкавэдэшника и белорусского князя, запомнили многие зрители. Он активно снимается в Минске и Москве, готовится покорить подмостки Берлина - в общем, Анатолий Кот сегодня нарасхват. Самый востребованный сегодня белорусский актер рассказал «Комсомолке» о карьере и личной жизни

Юлия Высоцкая: "Голодаю, когда сильно устаю". Об этом телеведущая программы "Едим дома" рассказала на презентации глянцевого журнала о кулинарии

Юлия Высоцкая: «Теперь едим не дома». Телеведущая подалась в рестораторы

14-летняя дочь Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой пятые сутки не приходит в себя после аварии. Ранее стало известно, что в момент ДТП она не была пристегнута