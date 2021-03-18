Власти Крыма обратились к Беларуси с просьбой открыть прямое транспортное сообщение. Фото: Сергей ГАПОН

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов предложил властям Беларуси рассмотреть вопрос открытия с полуостровом прямых железнодорожных и авиационных связей.

- Мы нацелены на то, чтобы в Крыму было как можно больше белорусских продуктов, которые через крымские порты можно поставлять на Ближний Восток и в Северную Африку. Мы также надеемся на увеличение туристического потока из Белоруссии. Но для этого нужны прочные прямые железнодорожные и авиационные связи. Это одна из тем, по которой мы работаем, - цитирует Мурадова РИА Новости.

Напомним, авиакомпания «Белавиа» после известных событий весны 2014 года прекратила полеты из Минска в Семфирополь. Причина простая: международное сообщество считает Крым временно оккупированной территорией, поэтому международное авиасообщение без разрешения украинских властей может обернуться международными санкциями для авиакомпании. В результате ни одна иностранная авиакомпания в Крым не летает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пассажиры белорусского поезда Минск - Симферополь: Никто не знает, когда начнется война. Несмотря на все крымские волнения, в Симферополь по-прежнему раз в два дня отправляется белорусский поезд. Купили на него билеты и корреспонденты «КП»