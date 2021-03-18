Вакцина AstraZeneca не вызывает образования тромбов – заявление британского регулятора

Вакцина AstraZeneca не вызывает образования тромбов. Фото: pixabay

Польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает любые возможные риски, этот препарат стоит продолжать применять для прививок. Таковы окончательные выводы британского регулятора, сообщает ТАСС.

Напомним, что в ряде европейских стран было приостановлено использование этой вакцины в связи с тем, что у пациентов после ее введения образовывались тромбы. Эти случаи изучили эксперты и сделали окончательное заключение.

Вакцина AstraZeneca не вызывает образования тромбов – такой вердикт вынес британский регулятор.

– Проведенное нами тщательное исследование и критический анализ, осуществленный ведущими независимыми экспертами, показали отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получившего вакцину населения, – заявила глава Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Джун Рейн.

Ранее Всемирная организация здравоохранения озвучила свою позицию по вакцине, отметив, что советует продолжать делать прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca.

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