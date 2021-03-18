Видеофакт: нога девочки в Смолевичах застряла в батарее, ее достали спасатели

Спасатели помогли девочке вытащить из батареи застрявшую ногу. Фото: скриншот видео

Спасатели в Смолевичах помогли застрявшей в батарее девочке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 18 марта около двух часов дня. Бабушка пятилетней девочки позвонила в МЧС и сообщила о том, что нога малышки застряла в радиаторе.

На место сразу же прибыло отделение пожарной аварийно-спасательной части № 1.

–Нога пятилетнего ребенка находилась между ребер радиатора отопления. Она не отекла, не была плотно зажатой (батарея не была горячей), но ширина голеностопного сустава не позволяла ребенку самостоятельно высвободиться, – рассказал начальник караула капитан внутренней службы Андрей Васильевич Хмелевский.

По его словам, его коллега, старший пожарный младший сержант внутренней службы Илья Андреевич Жук держал ребенка навесу, благодаря чему нога девочки расслабилась. Затем ее попросили вытянуть носок и без применения аварийно-спасательного инструмента постепенными колебательными движениями удалось высвободить ногу.

Медицинская помощь девочке не понадобилась.