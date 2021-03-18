Генпрокуратура анонсировала ужесточение наказания за экстремизм. Фото: prokuratura.gov.by

В Беларуси усилят ответственность за экстремистскую деятельность. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Подготовлена новая редакция Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», которая позволит придать работе правоохранительных и иных органов более системный и целенаправленный характер», – сказано в сообщении.

Силовики получат больше полномочий в борьбе с экстремизмом.

В частности, планируется разрешить прокурору, органам госбезопасности и внутренних дел признавать группы граждан экстремистскими формированиями и запрещать их деятельности.

При этом дела о признании организации экстремистской и ее ликвидации будут рассматриваться судом первой инстанции в сокращенные сроки: до одного месяца со дня принятия заявления.

МВД будет вести списки организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности. Туда попадут и те, кто был осужден за преступления, связанные с экстремизмом. Предлагается лишать их гражданства за это.

«Иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в такой перечень, будет запрещен въезд на территорию страны, а для граждан Беларуси это обстоятельство станет основанием для утраты приобретенного гражданства», – отмечается в сообщении.

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