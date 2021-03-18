Неизвестные взломали электронную почту депутата Давыдько – заведено уголовное дело

Неизвестные взломали электронную почту депутата Давыдько. Фото: pixabay

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Давыдько заявил о взломе его почты, Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

«По данным следствия, 17 марта этого года неизвестные осуществили несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику, владельцем которого является депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Далее от имени указанного лица они разослали сообщения, содержащие не соответствующую действительности информацию», – уточнили в СК.

Уголовное дело завели по ч.2 ст.349 Уголовного кодекса Беларуси (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности, либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или сети). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящее время ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению тех, кто причастен к совершению этого преступления.

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