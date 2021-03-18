Миссия США в ОБСЕ поддержала инициативу Светланы Тихановской по мирному разрешению кризиса в Беларуси

Миссия США в ОБСЕ поддержала инициативу Светланы Тихановской. Фото: Telegram Светланы Тихановской

Миссия США в ОБСЕ поддержала заявление экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской о голосовании за мирное решение кризиса путем диалога, а также призвала Александра Лукашенко и представителей режима принять ее предложение о начале диалога.

Заявление миссии опубликовано 18 марта на ее сайте.

Миссия также призвала партнеров и союзников США поддержать белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию.

«США с гордостью поддерживают сегодняшний призыв к диалогу между властями, Координационным советом и представителями гражданского общества», – говорится в заявлении.

Также там отмечается, что, кроме диалога, важно прекратить репрессии в стране.

«Диалог, наряду с прекращением жестоких репрессий и освобождением всех политических заключенных и всех других несправедливо задержанных, необходим для разрешения политического кризиса в Беларуси», – сказано в сообщении.

США также благодарят шведского председателя ОБСЕ за предложение организовать национальный диалог между властями Беларуси и теми, кто призывает к демократии и соблюдению прав человека.

Напомним, что 18 марта Светлана Тихановская объявила о старте общенационального опроса. Белорусам предлагается поддержать мирный диалог по разрешению кризиса в республике.

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