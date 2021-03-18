Лукашенко распорядился призвать на службу в Вооруженные Силы до 100 молодых офицеров запаса в 2021 году

В Беларуси на службу в Вооруженные Силы в этом году призовут до ста молодых офицеров запаса. Фото: БЕЛТА

В Беларуси на службу в Вооруженные Силы в этом году призовут до ста молодых офицеров запаса. Такой указ подписал 18 марта Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Согласно документу, в 2021 году в Вооруженные Силы призываются до 100 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, у которых есть воинское звание офицера и которые зачислены в запас.

Ожидается, что указ позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечит качественную подготовку мобилизационного резерва.

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