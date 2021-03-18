Билборды с фотографиями протестов появились в Минске. Фото: tut.by

Необычные билборды появились на улицах Минска: на них изображены фотографии, сделанные во время протестов в Беларуси, сообщает портал tut.by. На баннерах написан лозунг «Ломать – не строить», а также сравниваются виды города и кадры «разрушений», которые, вероятно, по версии авторов щитов, символизируют протесты.

В частности, на билбордах можно увидеть сравнение снимков ухоженного города и перевернутых лавок, камней на проезжей части.

Такие щиты появились рядом с заводом «Атлант», недалеко от бывшего аэропорта Минск-1, в Каменной Горке, на проспекте Независимости.

Напомним, что протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники акций выходили на улицы, чтобы показать свое несогласие с официальными результатами выборов, на которых Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения заключенных и прекращения насилия со стороны правоохранительных органов, а также проведения новых честных выборов.