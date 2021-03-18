В ВОЗ отказались от одной из версий происхождения коронавируса. Фото: pixabay

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые изучали происхождение коронавируса, отказались от версии, согласно которой он распространился из-за лабораторной утечки. Такое заявление сделал 18 марта руководитель группы китайских специалистов, которая работала с миссией ВОЗ в Ухане, Лян Ваньнянь.

Эту версию ранее признали маловероятной. По словам китайского эксперта, ее будут прорабатывать только в случае, если обнаружатся новые доказательства, сообщает «РИА Новости».

Специалист добавил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, но эти сведения получены после достижения консенсуса между китайскими и иностранными учеными. Ваньнянь также отметил, что документ не спешат публиковать вовсе не из-за возникших разногласий между экспертами.

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