Группа «Галасы ЗМеста» пишет новую песню для «Евровидения – 2021». Фото: Белтелерадиокомпания

Группа «Галасы ЗМеста» работает над созданием новой песни для участия в песенном конкурсе «Евровидение - 2021». Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

- Учитывая наше сотрудничество с Европейским вещательным союзов, мы предложили группе «Галасы ЗМеста» представить новую песню. Насколько мне известно, сейчас идет активная работа над ее созданием, - прокомментировал глава БТРК.

Он добавил, что в песне «Я научу тебя» не было никакого политического контекста.

- В песне «Я научу тебя» не было никакого политического контекста. Об этом говорил и сам автор слов. Да это же понятно любому человеку, кто знаком с русским языком. Но каждый трактует все так, как ему это выгодно. С точки зрения шоу-бизнеса, «Евровидение» – это шоу. Нам сделали уже одну песню-миллионник, а уже через несколько дней вы услышите, я уверен, еще одну песню-миллионник, которую будут слушать во всей Европе, - отметил Эйсмонт.

Руководитель группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков рассказал, что, если песню «Я научу тебя» не допустили, значит что-то в ней усмотрели.

- Ну не допустили – значит не допустили. Что-то, наверное, в ней усмотрели. Хотя для меня это тайна за семью печатями. Ведь никакой политический смысл в композицию не закладывался. Но дело на этом не остановилось, да и нас еще не исключили. В песне «Я научу тебя» мы менять ничего не будем. Ее знают и поют все кругом, - сообщил Бутаков.

Напомним, что Европейский вещательный союз заявил, что песня «Я научу тебя» не может быть представлена от Беларуси на «Евровидение».

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