В Минске в общежитии обнаружили тело 19-летней девушки
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске в общежитии обнаружили тело 19-летней девушки. Об этом сообщает БелТА.
- В четверг, 18 марта, в общежитии, которое расположено на улице Я. Коласа, было обнаружено тело 19-летней девушки без признаков жизни, - рассказала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места случившегося, была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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