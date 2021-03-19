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Происшествия19 марта 2021 7:23

В Минске в общежитии обнаружили тело 19-летней девушки

Устанавливаются детали произошедшего
Инна КОРСАК
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В Минске в общежитии обнаружили тело 19-летней девушки

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске в общежитии обнаружили тело 19-летней девушки. Об этом сообщает БелТА.

- В четверг, 18 марта, в общежитии, которое расположено на улице Я. Коласа, было обнаружено тело 19-летней девушки без признаков жизни, - рассказала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места случившегося, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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