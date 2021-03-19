Министр образования Карпенко: «Повышение стоимости обучения в вузах пока не планируется»

Карпенко заявил, что повышение стоимости обучения в вузах пока не планируется. Фото: БелТА

Министр образования Игорь Карпенко заявил, что повышение стоимости обучения в вузах пока не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

- Да, вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников действительно обсуждался на совещании ректоров. Вместе с тем, министерством образования были изучены возможности университетов, институтов и учреждений среднего специального образования, которые связаны с повышением заработной платы работников с 1 января 2021 года и с увеличением других затрат. В министерстве было принято решение не повышать установленную плату за обучение, - отметил Карпенко.

Он добавил, повышать заработную плату сотрудникам вузов с ссузов, а также выделять средства на иные затраты учреждений образования, будут за счет оптимизации других расходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр образования рассказал, что будет с платниками вузов.

По словам Карпенко, «нужно посмотреть соотношение цифр приема на бюджетном и платном отделениях». (подробности)

Министр образования анонсировал сокращение приема в учебные заведения по некоторым специальностям.

Он также рассказал о других планах на 2021-й год. (подробности)