В Дзержинске задержали девять человек, которые участвовали в акциях протеста в августе 2020 года. Фото: скриншот с видео МВД

В Дзержинске задержали девять человек, которые участвовали в акциях протеста в августе 2020 года. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

- Сотрудники управления по Минской области ГУБОПиК МВД вышли на шестерых мужчин и трех женщин из Дзержинска в возрасте от 31 до 53 лет. Среди задержанных две семейные пары. Они участвовали в протестах в августе 2020 года. У Задержанных были проведены обыски: изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, а также незарегистрированная символика, - прокомментировали в ведомстве.

В МВД также добавили, что в августе 2020 года, задержанные принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях не только в Дзержинске, но и в Минске.

- Все они состояли в деструктивных телеграм-каналах (основное «Дзержинск City»), в которых обсуждали свои действия и планировали новые акции. Одна женщина призналась, что осенью 2020 года собирала деньги протестующим на оплату штрафов, а часть суммы потратила на личные нужды, - рассказали в ведомстве.

В отношении пятерых человек были составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Все они находятся в изоляторе временного содержания.

- С другими задержанными были проведены профбеседы о недопустимости нарушения законодательства Беларуси и вынесены официальные предупреждения в соответствии с Законом Беларуси «О противодействии экстремизму», - отметили в МВД.

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