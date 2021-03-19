«Хозяйка слышала мяуканье, но помочь не могла»: в Лидском районе спасатели помогли кошке выбраться из колодца

В Лидском районе спасатели помогли кошке выбраться из колодца. Фото: МЧС

В Лидском районе спасатели помогли кошке выбраться из колодца. Воды в колодце было, животное стояло на дне и терпеливо ждало помощи. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- В среду, 17 марта, в службу 101 Лидского района поступило сообщение о том, что в пятнадцатиметровый колодец, который находится на территории частного домовладения в поселке Первомайск, упала кошка. Хозяйка хоть и слышала мяуканье, но самостоятельно помочь животному не могла. Воды в колодце было немного, животное стояло на дне и ждало помощи, - рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что спасатели не остались равнодушными и направились на место произошедшего.

- С помощью альпинистского снаряжения и лебедки водитель пожарной аварийно-спасательной части №5 Дмитрий Харужа спустился вниз, посадил кошку в рюкзак и поднялся на поверхность. Операцию по спасению заняла десять минут, - отметили МЧС.

В Лидском районе спасатели помогли кошке выбраться из колодца. Фото: МЧС

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