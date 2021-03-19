Появилось видео оскверненного вандалами костела в Новолукомле: хулиганов задержали

В костел в Новолукомле проникли злоумышленники. Фото: vitebsk.cc.

Остановки, памятник, заборы, дома, костел изнутри изрисовали баллончиками с краской вандалы в Новолукомле. Подробности циничного преступления рассказали в пресс-службе МВД.

Молодые люди оставляли надписи на стенах, остановках и заборах, гуляя пьяными по городу. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

В милицию в четверг, 18 марта, обратился служитель новолукомского костела Святой Марии Магдалины. Мужчина рассказал, что двое неизвестных ночью проникли в храм, сломав дверной замок. Они исписали стены и алтарь оскорбительными надписями. Священник застал их прямо на месте преступления, но остановить не смог.

Вандалы исписали стены и алтарь в костеле. Фото: стоп-кадр | видео.

Однако оперативникам удалось задержать преступников по горячим следам. Ими оказались 20-летний житель Новолукомля и его друг из Минска. Парни накануне выпивали, а с наступлением ночи решили погулять по городу - с собой взяли баллончики с краской и начали исписывать, что попадалось на пути. Они разрисовали стены подъезда и многоэтажек, городской памятник Герою Советского Союза Федору Озмителю, заборы и костел.

Под горячую руку вандалов попал памятник герою Советского Союза. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

В отношении молодых людей возбуждено уголовно дело по обвинению в злостном хулиганстве.

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