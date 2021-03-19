Ремонт выхода со станции метро «Октябрьская» продлили до 2 апреля Фото: Инна КОРСАК

В минском метрополитене сообщили, что ремонт выхода со станции метро «Октябрьская» продлили до 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В период с 20 марта по 2 апреля 2021, в связи с проведением необходимого комплекса работ, продлен ремонт выхода №1 – 2 со станции метро «Октябрьская». В период проведения ремонтных работ выход будет полностью закрыт, - пояснили в метрополитене.

В метрополитене принесли извинения пассажирам за временные доставленные неудобства.

Ремонт выхода со станции метро «Октябрьская» продлили до 2 апреля. Фото: минский метрополитен

Напомним, что ранее в минском метрополитене сообщали, что выход со станции метро «Октябрьская» будет закрыт до 19 марта 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С 17 марта по 19 апреля будет закрыт один из выходов со станции метро «Московская».

Причина – проведение ремонтных работ. (подробности)

Станцию метро «Слуцкий гостинец» еще не начали строить. Почему так произошло.

В «Минскметрострой» пояснили, что пока не могут найти подрядчика. (подробности)