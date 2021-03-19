Лукашенко 19 марта уехал в Гродно, где посетит предприятия и пообщается с работниками

Лукашенко поехал в рабочую командировку на Гродненщину. Фото: БелТА.

В пятницу, 19 марта, Александр Лукашенко совершает рабочую поездку на Гродненщину, информирует БелТА.

У Александра Лукашенко в планах посещение предприятие аграрного сектора. Так он намерен побывать на производстве «Молочного мира», а затем поехать в СПК имени И.П. Сенько, чтобы посмотреть на работу молочно-товарного комплекса «Обухово».

Уточняется, что во время визита ему будут докладывать о социально-экономическом развитии и планах не только этих предприятий, но всей области, а также отдельно - Гродненского района.

На осмотре производственных участков Александру Лукашенко покажут современные технологии переработки молока и производства сыра, продемонстрируют выставку местной продукции. К слову, приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого» проанонсировал, что еще Лукашенко презентую новый продукт под брендом «Президентский».

Также запланировано общение с трудовым коллективом предприятий.

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