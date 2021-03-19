В Минске планово горячую воду начнут отключать с 12 мая. Фото: pixabay.com

В Минске планово горячую воду начнут отключать с 12 мая. Заключительный этап отключения горячей воды должны завершить 29 августа. Об этом сообщает БелТА.

- Согласно графикам отключений, нам предстоять обследовать 96 участков магистральных сетей. Первый этап отключения горячей воды начнется уже 12 мая, а заключительный этап запланировано завершить 29 августа, - пояснил заместитель главного инженера «Минскэнерго» Андрей Жешко на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории Минска.

По его словам, при успешных испытаниях тепловых сетей сроки отключения горячей воды будут сокращены.

- Если сравнивать с 2020 годом, минимальный срок отключения горячей воды составлял семь дней, а максимальный – 14 дней. В 2021 году мы постараемся работы выполнять быстрее, - добавил Жешко.

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