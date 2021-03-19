ГАИ Беларуси отработает трассу М1 на выходных с 19 по 21 марта

В предвыходные и выходные дни ГАИ проконтролирует магистраль М1 и дороги близлежащих районов. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что на ближайшие дни в пятницу и выходные, 19 и 20 - 21 марта, ГАИ массировано отработает автомагистраль М1, сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Такое решение, поясняют в ГАИ, принято из-за увеличения транспортного потока в предвыходные и выходные дни. Главная цель - предупреждение ДТП.

Массированная отработка автодороги М1, направлением Брест - Минск - Россия будет проходить сразу в нескольких регионах. И затронет участки трассы в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов, а также ближайших районов Минщины. Под особым контролем еще будут места «концентрации ДТП» и аварийно-опасные участки.

- В предвыходные и выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также ДТП. Всему виной недисциплинированность граждан и несоблюдение ПДД, - прокомментировали в пресс-службе.

Еще на контроле будут пешеходы, велосипедисты, перевозка пассажиров и детей, соблюдение скоростных режимов, выявление бесправников и пьяных водителей, которых, напомним, в Беларуси теперь могут лишать прав сразу на 5 лет.

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