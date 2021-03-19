В Минске задержали 19-летнего парня, который во время акций протеста выходил на дорогу и оскорблял сотрудников милиции. Фото: скриншот с видео МВД

В Минске задержали 19-летнего парня, который во время акций протеста выходил на дорогу и оскорблял сотрудников милиции. Информацию об этом разместили в телеграм-канале МВД.

- Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 19-летнего парня из Минска, который являлся активным участником несанкционированных массовых мероприятий. Он неоднократно был замечен на уличных акциях: вместе с другими людьми молодой человек выходил на проезжую часть, выкрикивал протестные лозунги и оскорблял сотрудников милиции. Также он в деструктивных телеграм-каналах призывал людей участвовать в маршах, - рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что на парня был составлен протокол за нарушение организации или проведения массовых мероприятий, а также вынесено официальное предупреждение в соответствии с Законом РБ «О противодействии экстремизму».

- Материалы проверки в отношении молодого человека будут переданы следователям для дачи правовой оценки его действиям по факту организации (участия) в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, - отметили в Министерстве внутренних дел.

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