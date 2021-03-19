В Минске ежедневно для ремонта городских улиц задействовано 220 единиц спецтехники и 30 бригад рабочих

В Минске ежедневно в ремонте городских улиц задействовано 220 единиц спецтехники и 30 бригад рабочих. Фото: телеграм-канал "Минск. Официально"

В Мингорисполкоме рассказали, что в столице ежедневно для ремонта городских улиц задействовано 220 единиц специальной техники и 30 бригад рабочих. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Минск. Официально».

- В ремонте городских улиц Минска ежедневно задействовано 220 единиц спецтехники и 30 бригад рабочих. Уже удалось отремонтировать около 50 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сроки завершения ремонтных работ будут зависеть от погоды. У дорожников в планах справиться к середине апреля, - отметили в Мингорисполкоме.

В ведомстве добавили, что дорожный службы на данный момент работают в круглосуточном режиме.

В Минске ежедневно в ремонте городских улиц задействовано 220 единиц спецтехники и 30 бригад рабочих. Фото: телеграм-канал "Минск. Официально"

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