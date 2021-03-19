«Причину не помню, видимо, за дело»: мужчина из Белыничей оскорбил омоновца в Telegram и попал в ИВС

Житель Белыничей оскорбил в сети незнакомого омоновца. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что за оскорбление сотрудника ОМОНа задержали 30-летнего жителей Белыничей, сообщила пресс-служба МВД.

Оскорбительный комментарий появился в одном из телеграм-каналов, который правоохранители называют деструктивным, еще в декабре 2020-го года. В чате было опубликовано фото омоновца, пользователи под постом написали нелицеприятные комментарии. На одного из написавших оскорбление на днях вышли оперативники могилевского управления ГУСБ МВД.

- Написать негативный пост житель райцентра решился, надеясь, что сохранит анонимность. С омоновцем он незнаком и теперь о своем поступке сожалеет, - пояснили в пресс-службе.

Также МВД опубликовало видео допроса задержанного жителя Белыничей. На видео происходит такой диалог:

- По какой причине вы решили в интернете написать комментарий в адрес сотрудника милиции оскорбительный? - спрашивает сотрудник правоохранительных органов с измененным голосом.

- На самом деле, причину уже не помню. Видимо за дело… Так уже трудно сказать, - отвечает мужчина.

- Вы лично знаете сотрудника, которого оскорбили?

- Нет, никого из них, - говорит мужчина, осматриваясь по сторонам.

- В настоящий момент какого мнения о данном комментарии? – продолжает допрос силовик.

- Сейчас я понимаю, что лучше бы я этого не писал и был бы дома. Поэтому никому не рекомендую ничего писать, - говорит задержанный.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности, он задержан и помещен в ИВС.

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