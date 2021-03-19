Блогера Мотолько хотят объявить в межгосударственный розыск и арестовать, а телеграм-канал признать экстремистским

Блогера Мотолько хотят объявить в международный розыск и арестовать, а телеграм-канал признать экстремистским. Фото: tut.by

Блогера Мотолько хотят объявить в межгосударственный розыск и арестовать, а его телеграм-канал признать экстремистским. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

- УСК по Минку было вынесено постановление о привлечении блогера Антона Мотолько в качестве обвиняемого по уголовному делу. В рамках проведенного расследования прокуром Минска было санкционировано постановление о применении в отношении Мотолько меры в виде заключения под стражу; в Министерство внутренних дел уже направлены документы для организации розыска блогера, в том числе и межгосударственного; в компетентные органы были переданы материалы для принятия мер о признании телеграм-канала Мотолько на территории Беларуси экстремистским, - подчеркнули в СК.

В ведомстве добавили, что в Министерство информации были направлены материалы для принятия мер по ограничению доступа к телеграм-каналу Мотолько.

- Следователи анализируют данные о взаимоотношении блогера Мотолько с членами так называемого Координационного совета, представителями других государств и международных организации в части ведения деятельности против интересов Беларуси и ее нацбезопасности, - заявили в Следственном комитете.

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