«Золотое дно пробито»: телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе Лукашенко, пошутил про его именной халат

В Гродненской командировке Лукашенко надел именной халат. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 19 марта, Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает Гродно, куда он прилетел на вертолете. В целях - посещение перерабатывающего предприятия «Молочный мир», а также СПК и молочно-товарного комплекса.

Одно из первых фото из командировки опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

- Шок! Очередное золотое дно пробито! У Лукашенко даже халат именной, - пошутил телеграм-канал.

В качестве «именного халата» имеется ввиду белая хлопковая накидка на завязка на плечах Александра Лукашенко. На груди накидки слева, действительно, вышивка в виде государственного флага Беларуси и красная надпись заглавными буквами: «Президент Республики Беларусь».

На фото кроме Лукашенко и другие чиновники, они тоже в накидках, но уже не именных. В кадре также: Владимир Караник, экс-глава Минздрава, а сейчас - председатель Гродненской области, Дмитрий Крутой, замглав Администрации президента, и, вероятно, Юрий Караев, помощник Лукашенко по Гродненщине.

Кстати, носить именные вещи Александру Лукашенко не в первой. Ранее «Комсомолка» уже писала о том, как во время визита в Могилев 15 декабря 2020-го года Александр Лукашенко был в специальном медицинском костюме: белых брюках и блузе на кнопках. «Пошили земляки-могилевчане», - сообщал о костюме телеграм-канал «Пул Первого». На этом костюме также была именная «эмблема»: флаг и подпись – президент Республики Беларусь.

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