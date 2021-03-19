В Поставах в искусственном водоеме произошел мор рыбы. Фото: БелТА

В Поставах в искусственном водоеме произошел мор рыбы. Об этом сообщили в БелТА со ссылкой на МЧС.

- В четверг, 18 марта, в МЧС поступило сообщение об обнаружении мора рыбу в искусственном водоеме по улице Юбилейной. Всего было обнаружено 55 особей, - сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что сотрудники Глубокской межрайонной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды обследовали акваторию.

- Видимых загрязнений не было выявлено. Также были взяты пробы воды для проведения анализов. Результаты будут известны 23 марта, - отметили в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зрелище не для слабонервных»: в Жабинковском районе рыбаки обнаружили водоем с тысячами умерших рыб.

Одна из причин, по которой могла произойти массовая гибель рыбы – недостаток кислорода в воде. (подробности)

«Мертвой рыбы много. На озере ни одного рыбака»: в Добруше зафиксировали мор рыбы.

По словам местного жителя, воду в озере могли отравить. (подробности)