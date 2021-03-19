В Поставах в искусственном водоеме произошел мор рыбы. Фото: БелТА
В Поставах в искусственном водоеме произошел мор рыбы. Об этом сообщили в БелТА со ссылкой на МЧС.
- В четверг, 18 марта, в МЧС поступило сообщение об обнаружении мора рыбу в искусственном водоеме по улице Юбилейной. Всего было обнаружено 55 особей, - сообщили в ведомстве.
В МЧС добавили, что сотрудники Глубокской межрайонной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды обследовали акваторию.
- Видимых загрязнений не было выявлено. Также были взяты пробы воды для проведения анализов. Результаты будут известны 23 марта, - отметили в МЧС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Зрелище не для слабонервных»: в Жабинковском районе рыбаки обнаружили водоем с тысячами умерших рыб.
Одна из причин, по которой могла произойти массовая гибель рыбы – недостаток кислорода в воде. (подробности)
«Мертвой рыбы много. На озере ни одного рыбака»: в Добруше зафиксировали мор рыбы.
По словам местного жителя, воду в озере могли отравить. (подробности)