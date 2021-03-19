26-летний житель Лепельшины склонил 17-летнюю девушку к занятию проституцией. Фото: СК РБ.

История началась осенью 2019 года. По данным следствия, житель Лепельщины познакомился в соцсетях с 17-летней девушкой. Он с ней переписывался несколько месяцев и точно знал о ее возрасте. А потом несколько раз он встречался с ней, и во время встреч уговаривал ее стать проституткой. В результате девушка согласилась. Они договорились, что часть выручки мужчина будет забирать тебе. За это он будет искать клиентов. Для этого он размещал объявления в интернете, переписывался с многочисленными потенциальными клиентами, обсуждал с ними условия встречи для оказания интимных услуг.

В ночь с 1 на 2 ноября 2019 года следователи провели так называемую «контрольную закупку».

- Обвиняемый привез девушку на своем автомобиле к месту встречи с потенциальным клиентом, в роли которого выступал сотрудник милиции. После обсуждения стоимости услуг, последний пошел снять деньги в банкомате. Однако через некоторое время вернулся с коллегами. Пара была доставлена в отдел для разбирательства, - сообщает Официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - Таким образом, обвиняемый по независящим от него обстоятельствам не довел до конца свой преступный умысел, направленный на организацию и использование занятия проституцией заведомо для него несовершеннолетней, материальную выгоду от указанной деятельности не получил, так как его действия пресекли сотрудники милиции.

А еще следователи выяснили, что 2018-2019 годах мужчина «изготовил четыре порнографических изображения», которые отправил в ходе переписок в социальных сетях различным людям. Что именно он сфотографировал – не сообщается.

В результате 26-летнему парню предъявили обвинение сразу по трем статьям: «Изготовление и распространение порнографических материалов» (по этой статье грозит до 4 лет), «Вовлечение в занятие проституцией, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего» (до 5 лет) и «Покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, с использованием для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего» (до 10 лет).

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