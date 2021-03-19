Орудовали по дачам в Брестской и Гродненской областях: вот как задержали воров-гастролеров в Беларуси

Дачные воры обычно орудуют сезонно. Фото: УВД Брестского облисполкома.

На днях в милицию обратил пенсионер из Барановичей - неизвестные обчистили дачу мужчины. Подробности сообщила пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

В милиции 63-летний барановичаним рассказал, что всего несколько дней не приезжал на свою дачу в деревне Пархимовщине, но за его отсутствие на участок наведался вор.

- Из частного дома и хозпостройки были украдены: три музыкальные колонки, водяной насос, садовая тачка и продукты питания. Ущерб составил около 800 белорусских рублей, - перечислили правоохранители.

Вскоре оперативникам удалось выйти на след воров, ими оказались «гастролеры» из Новогрудского района. Двое мужчин, 25- и 29-летний, оба безработные, промышляли кражами. Причем забирались они на дачи и стройки не только в соседнем Барановичском районе, но родном Новогрудском и также Корелиском районе.

Кабачки воры не утащили, а вот садовую тачку, три музыкальные колонки и закатки - да. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Например, на дачу барановичанина приехали на машине. Убедившись, что хозяина дома нет, сорвали навесные замки и вынесли все, что попалось под руку: от ценного имущества до продуктов питания.

- В ходе совместной работы сотрудников Кореличского, Новогрудского и Барановичского РОВД установлена причастность мужчин к серии краж из частных домов на территории Брестской и Гродненской областей. Подозреваемых задержали, часть украденного имущества все еще была у них - ее изъяли, - добавили в пресс-службе.

Материалы направлены в СК для правовой оценки.

В милиции советуют соблюдать следующие меры, чтобы обезопасить себя от дачных воров:

- обязательно перепроверять закрыты ли замки и двери;

- не хранить на даче дорогое имущество, деньги или драгоценности;

- позаботиться, чтобы был закрыт доступ в сараи к сельхозинвентарю, инструментам, стройматериалам и т.д.

- оставляя дачу на длительный период, обеспечить ее техническую укрепленность, закрыть и укрепить как следует оконные и дверные проемы.

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