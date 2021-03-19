Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 марта 2021 года: снова 1414 заболевших за сутки и еще 9 умерших

Стало известно, сколько еще человек в Беларуси заболели коронавирусом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве Беларуси обнародовали новую официальную статистику по заболеваемости коронавирусом на пятницу, 19 марта.

Так стало известно, что за сутки «ковид» подтвердился еще у 1 тысячи 414 человек. За все время число заболевших уже составляет 307 тысяч 938 человек.

При этом из больниц были выписаны и выздоровевшие пациенты - всего 1 тысяча 314 человек за день.

- Всего с начала пандемии в Беларуси выздоровели 298 тысяч 816 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - прокомментировали в Минздраве.

К сожалению, за сутки обновилась и информация по смертности от коронавируса. Сообщается еще о 9 смертях за сутки. За весь период в Беларуси умерли 2 тысячи 139 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также из лабораторий поступили данные о выполненных за сутки 18 тысячах 847 тестах. Всего же за пандемию уже было сделано свыше, 5,178 миллиона тестов.

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