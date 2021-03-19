В Минске хозяева давали за пропавшую кошку $1000, но спасители отказались от денег

Кошка Смишка ушла из дома и нашлась за 40 километров от него. Фото: из архива героев публикации.

Историю о том, как в Беларуси кошка, за находку которой хозяева обещали 1000 долларов, вернулась домой через два месяца, рассказал «Зялёны партал».

Это произошло зимой, в начале января кошка ушла из города, прошла около 40 километров и забралась на дачи под Раубичами. Почему ее туда потянуло - у хозяйки Анастасии ответа нет. Но чудесному возвращению предшествовали 54 дня непрекращающихся поисков домашней любимицы и даже сумма в 1000 долларов, обещанная в соцсетях за ее возвращение.

- За все это время поисков Смишки звонили разные люди, мы выезжали на место, но это была либо не та кошка, либо там, вообще, уже никого не было. Но были и те, кто специально приезжал помогать искать нашу кошку в окрестностях, многие звонили поддержать или дать совет, где она может быт, - рассказала минчанка.

Хозяева пообещали 1000 долларов тому, кто найдет их кошку. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Кроме того, крупное вознаграждение активировало мошенников. Один парень решил просто выпросить денег, другой начал злиться, почему ему задают много уточняющих вопросов. А третий мужчина даже попытался убедить хозяев, что другая кошка - это их животное, а потом расстроился, что «накрылась его тысяча».

- Были и злые «шутники», которые названивали и говорили, что нашли кошку и избили ее. В общем, эти два месяца выдались напряженными, - поделилась Анастасия.

Но счастливый звонок, как это бывает, раздался неожиданно. Позвонили люди из Раубич и сказали, что кошку нашли и приютили. Смишка забралась на дачу, увидела миску с едой, которую дачники выставляли для своего кота, и решила перекусить. Хозяева дома ее заметили и забрали внутрь. Осмотрели ошейник, открыли адресник и позвонили Анастасии. Вот и все - счастливая хозяйка помчались за питомицей!

Пока кошку, искали звонили мошенники и "злые шутники", которые твердили, что нашли и избили Смишку. Фото: из архива героев публикации.

Побег не дался кошке легко, она сильно исхудала, была грязная и хрипло мяукала.

- Попав домой, она сразу бросилась пить из миски собаки. В ветклинике врач сказал, что у кошки бронхит и плохие анализы. Нам пришлось ее немного подлечить - и сейчас она уже чувствует себя лучше, начала снова набирать вес, - рассказала девушка.

А что с вознаграждением в 1000 долларов?

Вознаграждение, которое «прославило» кошку, в результате не понадобилось. Люди, которые нашли кошку и вернули ее хозяевам, от денежной благодарности отказались. Им было важно, что кошка снова вернулась домой!

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