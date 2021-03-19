Некоторым белорусским пользователям ограничили доступ к сайту «Голос», на котором Тихановская призвала голосовать за переговоры с властью

Белорусским пользователям ограничили доступ к сайту «Голос» на котором Тихановская призвала голосовать за переговоры с действующей властью? Фото: TUT.BY.

19 марта, примерно в 10−11 часов утра, читатели, которые пользуются услугами одного из мобильных операторов, стали сообщать, что не могут зайти на сайт инициативы «Голос». Страница пока открывается у других операторов мобильного и стационарного интернета, сообщает портал TUT.BY. На сайте указано, что он попал в список ресурсов ограниченного доступа. На 14.00 19 марта официально об этом не заявлялось.

Решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются уполномоченными органами в соответствии с наделенными полномочиями. Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации не принимает решений об ограничении доступа к интернет-сайтам, а только включает в список ограниченного доступа идентификаторы интернет-ресурсов (доменное имя, IP-адрес, URL), содержащиеся в решениях госорганов. Поставщики интернет-услуг в свою очередь обязаны ограничить доступ к интернет-ресурсу, идентификатор которого включен в список ограниченного доступа.

Напомним, 18 марта экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о начале общенационального голосования, которое, по ее мнению, приведет к переговорам с президентом Александром Лукашенко. Буквально через несколько часов после выступления Тихановской, ее инициативу по мирному разрешению кризиса в Беларуси поддержала миссия США в ОБСЕ. Менее чем за сутки в голосовании приняли участие более 400 тысяч человек. 99% из них высказались за проведение таких переговоров.