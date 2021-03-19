Теперь и сыр: под брендом «Президентский» в Беларуси начали выпускать новый продукт.

19 марта Лукашенко посетил предприятие «Молочный мир» в Гродно – туда он прилетел на вертолете. На осмотре производственных участков президенту показали современные технологии переработки молока и производства сыра, продемонстрируют выставку местной продукции. Кроме этого Александру Лукашенко показали новый сыр, который назвали «Президентский». Сообщается, что этот пармезан - новинка от предприятия. Будет ли такой сыр в свободной продаже – пока неизвестно.

Напомним, в 2017 году в продаже появился шоколад «Президентский». Также выпускают водку «Президент». Известно, что Александр Лукашенко часто дарит продукты марки «Президент» своим гостям, а также некоторым главам других государств.