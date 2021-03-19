В Беларуси хотят принять новый закон «О туризме», но бизнес призывает его не принимать: вот что может измениться

Бизнес туристической отрасли Беларуси недоволен новым законопроектом, говорят их это "разорит". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Туристический бизнес Беларуси обеспокоен возможным принятием нового закона «О туризме». Законопроект, разработка которого велась с 2018-го года, поступил в парламент. Если закон вступит в силу, это ухудшит положение и так ослабленной пандемией коронавируса отрасли, считают бизнес-союзы, пишет tut.by.

На днях прошел круглый стол, во время которого представители бизнеса призывали депутатов не принимать новый закон «О туризме», аргументируя это его «существенными недоработками».

Так представители туротрасли заявляют, что в варианте законопроекта, поступившего в парламент Беларуси, есть существенные отличия от обсуждаемых ранее с бизнесом версий, а предложения и замечания и вовсе не учтены. Если закон примут в таком виде, как он есть сейчас, заявляют представители Республиканского союза туристических организаций и Республиканского союза туристической индустрии, то это «ударит по всем сегментам рынка».

Власти парируют - закон может не соответствовать ожиданиям бизнеса так как, в первую очередь, будет учитывать интересы потребителей. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Главные претензии касаются указанных в законопроекте финансовых и банковских гарантий, страхования гражданской ответственности туроператора, а также участия в формировании фонда ответственности туроператоров. Эти решения предназначены для защиты прав потребителей, но туроператоры заявляют, что в указанном виде они либо будут нереализуемыми на практике, либо приведут к существенному ухудшению их собственного финансового положения.

- Фактически туроператорам предлагается нести ответственность за третьих лиц: их ошибки, просчеты, а в некоторых случаях и недобросовестность. Нужно идти по другому пути, искать решения, - цитирует ресурс Оксану Бичун, председателя совета Республиканского союза турорганизаций.

Непрекращающиеся споры вокруг нового законопроекта показывают, что по нему пока гораздо больше вопросов, чем ответов, заявлялось во время круглого стола.

Что отвечают представители властей?

По словам депутата Андрея Савиных, законопроект сейчас находится на рассмотрении в профильной комиссии Палаты представителей, на второе чтение документ вынесут только, «если соответствующая профильная комиссия согласует все вопросы». До того времени будут продолжаться консультации и учитываться мнения обратившихся сторон. Однако он и подчеркнул, что новый закон, в первую очередь так или иначе будет учитывать интересы потребителей (туристов и отдыхающих - Прим.), а уже потом - бизнеса.

- Возможно, что часть позиций, которые в конечном итоге будут приняты, не будут соответствовать ожиданиям бизнеса, но они должны быть мотивированы максимальным благом, - резюмировал чиновник.

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