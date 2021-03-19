МИД Дании решил называть нашу страну «Беларусь» вместо «Белая Россия».

Дания начнет использовать термин «Беларусь» вместо «Белая Россия». Об этом Министерство иностранных дел страны сообщило в своем Twitter. Как сообщил 18 марта МИД Дании, теперь он будет использовать название Belarus (Беларусь) вместо традиционного Hviderusland (Белая Россия).

«Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением», — заявил датский министр иностранных дел Йеппе Кофод. Также министр сообщил в своем Twitter о запуске фонда в поддержку демократических сил, гражданского общества. Для этих целей будет выделено 50 миллионов датских крон — более 8 миллионов долларов - Необходимо помочь мирным борцам за демократию в Беларуси, сказано в заявлении главы датского МИД.

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