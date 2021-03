В новый клип солиста System of a Down попали кадры белорусских протестов. Кадр из клипа.

Солист известной американо-армянской группы System of a Down Серж Танкян выпустил новый клип Electric Yerevan. Основной видеоряд нового клипа посвящен протестам в Армении. Однако в конце клипа Есть кадры и из других протестных городов: Сантьяго, Бейрута, Гонконга, Миннеаполиса, Москвы и Минска.

Напомним, это не первый раз, когда белорусы появляются в клипах фронтмена System of a Down: в феврале для видео на песню Elasticity снялась белорусская актриса Саша Бортич. А еще раньше Серж Танкян записал дуэт с солисткой группы IOWA Екатериной Иванчиковой. Композиция называлась «Прекрасный день, чтобы умереть / A Fine Morning To Die». Она стала заглавной к фильму «Легенда о Коловрате».

