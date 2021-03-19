По Слонимской синагоге теперь можно пройтись в 3D-режиме.

Команда белорусских специалистов завершила работу над созданием первого в своем роде проекта – VR-тура и реконструкции Большой хоральной синагоги в Слониме, важного объекта еврейского наследия в стране. Амбициозный проект объединил усилия исследователей, историков, реставраторов, художников, 3D-дизайнеров, IT-инженеров, совместил информацию из архивов с высокотехнологичным моделированием, чтобы воссоздать и сохранить одну из самых старых из существующих синагог Беларуси.

Результатом почти годовой работы команды стало создание 15-минутной виртуальной экскурсии по Слонимской синагоге времен ее расцвета (17—19 века). Используя VR-шлем, можно окунуться в прошлое. Экскурсия включает обзорное знакомство с еврейской историей и культурой, с историей синагоги и «посещение» здания в его оригинальном виде: с восстановленной росписью стен, архитектурными элементами и архивными аудиозаписями. В конце сеанса есть возможность сравнить версию синагоги после виртуальной реставрации с ее нынешним, запущенным, состоянием.

Посетить виртуальный тур по Слонимской синагоге можно с 1 по 14 апреля на VR-экспозиции Belarus Shtetl в культурном центре «Корпус» (Минск, пр-т Машерова, 9/8). Время работы экспозиции: пн. – сб. с 14.00 до 20.00, вс. выходной. Вход свободный. Предварительная регистрация по ссылке гарантирует посещение 15-минутного VR-тура в выбранный временной промежуток.

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