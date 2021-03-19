Белорусские биатлонистки опередили сборную России в борьбе за максимальную квоту в Кубке мира

Динара Алимбекова - лидер сборной. Она занимает в общем зачете Кубка мира 7-е место. Фото: ibu

В шведском Эстерсунде 19 марта прошла спринтерская гонка Кубка мира – последний старт в зачет Кубка наций.

Динара Алимбекова заняла 11-е место (1 промах, проигрыш лидеру 26 сек), Анна Сола – 13-е (2,+30 сек), Ирина Кривко – 18-е (0, +41 сек), Елена Кручинкина – 29-е (1,+58 сек).

По итогам сезона белоруски заняли в Кубке наций 5-е место, опередив благодаря последнему спринту сборную России.

Кстати, россиянки в спринте Эстерсунда заняли следующие места: 16, 24, 29, 38, 45, 49.

Сборные, занявшие в Кубке наций по итогам сезона 1-5 места смогут в следующем сезоне выставлять на гонки максимальное количество биатлонисток – по 6.

С 6 по 10 – 5 биатлонисток, с 11 по 17 место – 4 биатлонистки.

В прошлом сезоне белоруски заняли лишь 12 место в Кубке Наций.

Плюс две спортсменки в сезоне – возможность подтянуть ближайший резерв. Однако биатлонисток, которое бы уже сейчас могли составить конкуренцию основным, не видно. На сегодняшний день наибольшие шансы заполнить квоту у Ирины Кручинкиной (она в этом сезоне очков в Кубке мира не набрала) и белорусских юниорок.

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