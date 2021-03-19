Просто наберитесь терпения: Лукашенко гарантирует, что в Беларуси будут другие президенты

Лукашенко пообещал белорусам, что в стране будут другие президенты. Фото: president.gov.by

В Беларуси будут другие президенты, заявил Александр Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива ОАО «Молочный мир». А пока он посоветовал белорусам набраться терпения.

– Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других, – считает Лукашенко.

Он добавил, что гарантирует белорусам, что у них будут другие президенты.

– Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения, – сказал Лукашенко, который уже более 26 лет занимает пост президента.

На встрече с работниками этой компании он также объяснил, зачем объявил 2021-й Годом народного единства.

– Надо быть ближе друг к другу. Надо это пережить. Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства, – цитирует пресс-служба президента.

Напомним, что Лукашенко 19 марта совершил рабочую поездку в Гродненскую область.

Он посетил молочно-товарный комплекс «Обухово» сельскохозяйственного производственного кооператива имени И.П. Сенько. Ему доложили о социально-экономическом развитии Гродненской области за пять лет – 2016-2020 годы. Кроме того, он побывал на предприятии «Молочный мир».

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И опубликовал фото Александра Лукашенко во время его рабочей командировки в Гродно (подробности).