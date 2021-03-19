Лукашенко назвал возможных кандидатов на президентских выборах из числа своих людей

Лукашенко назвал возможных кандидатов в президенты из числа своих людей. Фото: president.gov.by

Транзит власти в Беларуси есть только один – это выборы. Об этом заявил Александр Лукашенко 19 марта во время рабочей поездки в Гродненскую область.

– Транзит власти один: выборы – народ избрал, все. Мои дети после меня не будут президентами, – заявил Лукашенко в видео, опубликованном в Telegram-канале «Пул первого».

Также он назвал возможных кандидатов на президентских выборах из числа своих людей.

– Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами: один – генерал, второй – губернатор, – пояснил он, указывая на Юрия Караева и Владимира Караника.

Лукашенко считает Караника и Караева крепкими кандитами на выборах. Фото: скриншот видео Telegram

Лукашенко пояснил, почему считает их крепкими кандидатами.

– Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране. И таких уже, я так начинаю уже присматриваться, оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать, – заключил он.

Напомним, что Юрий Караев до недавнего времени возглавлял Министерство внутренних дел, а с октября 2020-го был назначен помощником президента – инспектором по Гродненской области.

Владимир Караник с августа 2020-го занимает пост председателя Гродненского областного исполнительного комитета, а до этого был министром здравоохранения.