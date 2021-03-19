Дмитрий Мезенцев освобожден от должности посла России в Беларуси
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дмитрий Мезенцев больше не будет исполнять обязанности посла России в Беларуси. Такой указ 19 марта подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что Мезенцев стал послом РФ в Беларуси 30 апреля 2019 года, на этом посту он сменил Михаила Бабича.
"Комсомолка" вспомнила, чем запомнился белорусам посол России Дмитрий Мезенцев.
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