Дмитрий Мезенцев освобожден от должности посла России в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дмитрий Мезенцев больше не будет исполнять обязанности посла России в Беларуси. Такой указ 19 марта подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что Мезенцев стал послом РФ в Беларуси 30 апреля 2019 года, на этом посту он сменил Михаила Бабича.

"Комсомолка" вспомнила, чем запомнился белорусам посол России Дмитрий Мезенцев.

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