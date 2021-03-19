Григорий Рапота освобожден от должности Госсекретаря Союзного государства, его сменил Дмитрий Мезенцев

Григорий Рапота освобожден от должности Госсекретаря Союзного государства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Рапота, который был Госсекретарем Союзного государства, освобожден от этой должности. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

19 марта президент Беларуси Александр Лукашенко подписал постановление N1 «О Государственном секретариате», в котором и прописаны эти кадровые перестановки. Напомним, что Лукашенко – председатель Высшего Госсовета Союзного государства.

Дмитрий Мезенцев 19 марта был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси указом президента РФ Владимира Путина.

Рапота 25 ноября 2011 года был назначен на пост Государственного секретаря Союзного государства, к исполнению своих обязанностей он приступил с 15 декабря.

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