Эксперты ВОЗ не нашли связи между случаями тромбоза и применением вакцины от коронавируса Astrazeneca

Эксперты ВОЗ не нашли связи между случаями тромбоза и прививкой Astrazeneca. Фото: pixabay

Специалисты Всемирной организации дравоохранения заявили о том, что не обнаружили связи между образованием тромбов у пациентов после прививки AstraZeneсa, а польза от этой вакцины превышает риски. Заявление опубликовано по итогам заседания Международного консультативного комитета по безопасности вакцин.

Эксперты комитета тщательно изучили имеющиеся научные данные о вакцине компании AstraZeneсa и пришли к выводу, что польза от препарата по-прежнему превышает вероятные риски.

«Имеющиеся данные не указывают на какое-либо общее увеличение диагнозов, связанных со свертываемостью крови, таких как глубокий венозный тромбоз или тромбоэмболия легких после введения вакцины от COVID-19. Указанные показатели тромбоэмболии после применения вакцин соответствуют ожидаемому числу диагнозов этих состояний. Оба заболевания встречаются естественным образом и не являются редкостью. Они также возникают как следствие заражения COVID-19», – сказано в заявлении экспертов ВОЗ, сообщает агентство «РИА Новости».

По словам специалистов организации, те показатели обоих заболеваний, которые они наблюдали, оказались меньше, чем ожидалось.

«Несмотря на то, что очень редкие и уникальные тромбоэмболические явления в сочетании с тромбоцитопенией, такие как тромбообразование венозных синусов (CVST), также были зарегистрированы после вакцинации AstraZeneca в Европе, нет уверенности в том, что они были вызваны прививкой. Комитет по фармаконадзору и оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам рассмотрел 18 случаев CVST из более чем 20 миллионов прививок AstraZeneca в Европе. На данный момент причинно-следственная связь между этими редкими случаями не установлена", - подчеркивается в опубликованном документе.

Заседание комитета по оценке безопасности AstraZeneсa проходило с 16 по 19 марта.

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