В посольстве США в Беларуси отреагировали на проблемы с доступом к сайту «Голос»

В посольстве США в Беларуси отреагировали на ограничение доступа к сайту «Голос». Фото: pixabay

В посольстве США в Минске 19 марта прокомментировали проблемы доступа к сайту «Голос» в Беларуси, о которых сообщали некоторые пользователи интернета. Голосование, которое накануне объявила там экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, прошли на 22.00 пятницы 19 марта более 520 тысяч пользователей.

В посольстве США отреагировали на это ограничение. «Сложно осмыслить: власти заявляют, что протестующих – крошечное меньшинство, но боятся усилий, указывающих на обратное», – говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте посольства.

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