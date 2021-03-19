Овчарка провалилась под лед в Полоцке – ее вытащили спасатели

Спасатели помогли провалившейся под лед очварке. Фото: МЧС

Овчарка провалилась под лед на озере Суя в Полоцке. Об инциденте спасателям сообщила хозяйка. По словам женщины, ее питомец сам выбраться не мог.

Происшествие случилось 18 марта в 11 часов 25 минут. Сотрудники МЧС прибыли туда выручать из беды овчарку Геру.

– При подъезде к озеру сразу увидели, что собаке пытались помочь местные жители, но у них ничего не выходило, делая несколько шагов, они проваливались и уходили на берег, – рассказал подробности старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части №1 Полоцкого подразделения МЧС Ян Махаев.

Спасатели вытащили пса при помощи специальных саней и веревки.

– Когда добрались до Геры, она смотрела на нас с опаской и немного боялась, но потом доверилась и успокоилась. Геру вытащили быстро и передали в руки хозяйке. Четвероногий друг был сильно ослаблен и очень замерз, – добавил командир отделения этого же подразделения Алексей Витко.

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