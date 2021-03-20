Стало известно, когда в Минске может начаться третья волна коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске третья волна коронавируса может начаться уже в конце марта. Об этом в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» сообщила начальник отдела специализированной медпомощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд, передает агентство «Минск-Новости».

- На данный момент ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Минске неплохая. Первая волна уже прошла, а август и сентябрь были своеобразной передышкой. С осени началась вторая волна, пик которой пришелся на конец декабря. В январе-феврале пошло реальное снижение цифр по заболевшим COVID-19. Сейчас, если сравнивать с пиком второй волны, то менее 50% заболевших от количества пациентов с «ковидом», зарегистрированных на пике второй волны, - отметила Дрозд.

Она также подчеркнула, что с января 2021 года в Минске заметно постепенное снижение заболеваемости COVID-19, а последние две недели статистика по заболевшим держится примерно на одном уровне.

- Но говорить, что третьей волны не будет, мы не можем. О ее наступлении говорят инфекционисты, эпидемиологи. И об этом речь идет не только в Беларуси, но и в других странах. По причине роста заболеваемости в Польше, Чехии ввели локдаун. Мы ожидаем третью волну коронавируса в Беларуси в конце марта – начале апреля, - заявила Дрозд.

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