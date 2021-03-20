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Общество20 марта 2021 9:47

Лукашенко: «Сегодня через зубы, но выговаривают, что Лукашенко был прав»

Президент добавил, что сейчас будто специально подогревают тему пандемии коронавируса
Инна КОРСАК
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Лукашенко заявил, что сейчас будто специально подогревают тему пандемии коронавируса. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 19 марта, в пятницу, ездил в Гродно, где посетил предприятие «Молочный мир» и пообщался с коллективом. Он отметил, что в последнее время будто специально подогревают тему пандемии коронавируса. Его слова приводит БелТА.

- Хочу напомнить, что уже скоро в Беларуси будет начато производство российской вакцины «Спутник V», а до конца 2021 года будет создана и белорусская вакцина от COVID-19. Мы дозакупили оборудование и будем делать. Меня очень настораживает в последнее время вот эта «драка вакцин». Несколько триллионов – рынок по вакцинам. И хотят все этот кусок отхватить, - заявил президент.

Он добавил, что в итоге было принято правильно решение не останавливать предприятия и экономику в целом.

- Ну вот кому-то это нужно было. Тот, кто предприятия остановил, до сих пор не может развернуться. Поэтому никто ничего не останавливал, и мы правы оказались. И сегодня через зубы, но выговаривают, что Лукашенко прав оказался, - подчеркнул президент.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси будут приложены все усилия ради здоровья и жизни людей.

- Вы не переживайте, особенно по деткам. Наше дело – защитить вас от этих разных штаммов коронавируса. И мест у нас хватает, и в Гродненской области в том числе. Если надо провакцинировать – не волнуйтесь, мы всех провакцинируем, кто захочет. Всем вколем, - подытожил Лукашенко.

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