Мужчине дали 15 суток ареста за три бело-красно-белых сердечка на окне

Мужчине дали 15 суток ареста за бело-красно-белые сердечки на окне Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Мужчине дали 15 суток ареста за бело-красно-белые сердечки на окне. Об этом сообщили правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

Игоря Лемешева задержали в четверг, 18 марта, в его квартире. Причиной для прихода сотрудников милиции послужил звонок неравнодушной гражданки, которая рассказала, что на доске объявлений были обнаружены политические листовки, а на окне 10-го этажа – несанкционированные бело-красно-белые сердечки. Мужчину увезли в РУВД, где составили протокол по статье 24.23 КоАП. Ночь Лемешев провел на Окрестина.

В пятницу, 19 марта, состоялся суд. Игорь Лемешев объяснил, что снежинки и сердечки он вместе со своими двумя детьми вырезал еще до Нового года. Их повесили на окне детской комнаты, после праздников снежинки сняли, а сердечки решили оставить.

Судья Советского района Минска Сергей Шатило выяснял у мужчины, почему для сердечек были выбраны «политические» цвета. Допрос выглядел примерно так.

Судья: Почему именно три сердечка?

Лемешев: Сколько дети вырезали, мы столько и наклеили.

Судья: Откуда вы взяли листы?

Лемешев: Это детский набор цветной бумаги.

Судья: Почему вы не вырезали зеленые сердечки?

Лемешев: Красные сердечки – это нормально.

Бумажные сердечки размером в 20 сантиметров имелись в материалах дела. Они были изъяты сотрудниками милиции.

Судья Сергей Шатило признал 52-летнего Игоря Лемешева виновным в несанкционированном пикетировании и назначил ему 15 суток административного ареста.

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